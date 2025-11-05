 Ragusa, truffa sui bonus edilizi: 4 ai domiciliari, sequestro da 5 milioni
Ragusa, truffa sui bonus edilizi: 4 arresti, sequestro da 5 milioni

L'operazione della guardia di finanza
L'INCHIESTA
RAGUSA – Truffa sui bonus edilizi a Ragusa: 4 arresti e un sequestro da 5 milioni. Finanzieri del comando provinciale di Ragusa stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone e un decreto di sequestro preventivo di oltre 5 milioni di euro.

I reati ipotizzati nei confronti degli indagati sono associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi a danno del bilancio dello Stato in materia di bonus edilizi.

