Ragusa, truffa sui bonus edilizi: 4 arresti, sequestro da 5 milioni

L'operazione della guardia di finanza

RAGUSA – Truffa sui bonus edilizi a Ragusa: 4 arresti e un sequestro da 5 milioni. Finanzieri del comando provinciale di Ragusa stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone e un decreto di sequestro preventivo di oltre 5 milioni di euro.

I reati ipotizzati nei confronti degli indagati sono associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi a danno del bilancio dello Stato in materia di bonus edilizi.