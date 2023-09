Ragusa, un carabiniere libero dal servizio scopre due taccheggiatori

I due sono stati denunciati a piede libero

MODICA (RAGUSA) – Vede due giovani rubare deodoranti in un supermercato e chiama i suoi colleghi. Sono stati denunciati per questo due cittadini stranieri per furto a Modica, grazie all’intervento di un carabiniere libero dal servizio.

L’accusa

È avvenuto ieri pomeriggio. L’arresto è opera dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica. Per i due l’accusa è furto aggravato. Sono un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 24. Entrambi non hanno precedenti e provengono da un altro Paese.

L’intervento

Secondo la ricostruzione, avrebbero tentato di sottrarre merce da un supermercato, precisamente varie bombolette spray di deodorante. Ma il loro atteggiamento guardingo ha attirato l’attenzione del carabiniere libero dal servizio, che prontamente ha allertato una pattuglia disponibile.

La refurtiva

I suoi colleghi hanno atteso la coppia all’uscita del supermercato e li hanno arrestati. Avevano pagato solo due prodotti. Altri erano nascosti dentro lo zaino. La refurtiva è stata restituita al responsabile del supermercato.