L'operazione dei carabinieri. Per la donna disposti i domiciliari

MODICA – Furto di energia elettrica a Donnalucata: Arrestata una 28enne. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Donnalucata nella giornata di ieri.

I militari hanno effettuato i controlli strumentali sul contatore della donna affiancati dal personale specializzato di E-Distribuzione del gruppo ENEL. E’ stato così verificato che il contatore sarebbe stato manomesso consentendo alla donna di prelevare energia elettrica senza stipulare un regolare contratto.

L’operazione di polizia giudiziaria è proseguita con l’analisi materiale degli allacci, da cui è emersa l’alterazione dei tenoni e delle saldature, che ha permesso alla donna l’accesso al circuito di calcolo del misuratore. Di conseguenza, i carabinieri hanno proceduto alla rimozione del misuratore.

La donna, infatti, è stata tratta in arresto in flagranza del reato di furto aggravato. La Procura di Ragusa ha disposto gli arresti domiciliari per la 28enne.