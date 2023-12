Ragusa, violano le norme sul lavoro: denunciati 9 imprenditori

È emersa anche la presenza di 10 lavoratori in nero su 21

RAGUSA – Nove denunce per violazione delle normative sul lavoro. È successo nel ragusano, dove sono stati segnalati committenti ed imprenditori che non hanno rispettato alcune regole del lavoro in materia di salute e sicurezza.

Le principali violazioni

I controlli sono stati portati avanti dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Ragusa nei cantieri edili, aziende agricole, ristoranti e RSA della città e di tutta la provincia. Tra le principali violazioni sono state rilevate la mancata visita medica e formazione specifica, dei casi di indebita percezione del reddito di cittadinanza e la truffa aggravata all’Inps.

In sede di ispezione è stata accertata anche la presenza di 10 lavoratori in nero su 21, quasi il 50%. Sono state, inoltre, elevate sanzioni amministrative per 36mila euro. In 2 casi su 6 si è provveduto anche a comminare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.