Ragusa: violenta rissa in piazza, scatta il Daspo urbano per tre

La decisione del questore Vincenzo Trombadore

RAGUSA – Divieto di accesso ad alcune aree urbane. Lo ha disposto il questore di Ragusa nei confronti di tre giovani che, a settembre, erano stati i protagonisti di una violenta rissa in piazza San Giovanni, nel centro storico ibleo.

I fatti si erano verificati lo scorso 14 settembre, intorno alle 16.45, nei pressi del dehor di un esercizio commerciale accanto alla gradinata della cattedrale di San Giovanni. Lì tra un gruppo di ragazzi era cominciata la rissa, che si era poi spostata sotto i portici della piazza e nelle vie limitrofe.

I controlli disposti dal questore di Ragusa Vincenzo Trombadore, condivisi con i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, hanno dato i risultati sperati, permettendo in brevissimo tempo di risalire all’identità dei partecipanti allo scontro.

I tre autori della rissa sono stati quindi denunciati e nei loro confronti è stato emesso il cosiddetto Dacur, un divieto di accesso specifico per alcune aree urbane. Una sorta di Daspo, limitato a vie, piazze o locali pubblici. In questo caso, quelli del centro storico di Ragusa, tra via Roma, via San Vito, via Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Ecce Homo.