Rai, esclusa una collaborazione con Claudio Lippi: “Da lui frasi lesive”

Il presentatore ha detto di auspicarsi: "Meno gay e gaie in tv"

1' DI LETTURA

“Alcune affermazioni di Claudio Lippi riportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore”. A renderlo noto è Viale Mazzini, dopo alcune affermazioni di Lippi riportate da La Stampa.

“Basta con la propaganda dei Fazio e delle Annunziata. Basta con la “kultura” con la k”, dice il conduttore. “Serve il linguaggio popolare di Giorgia”, aggiunge, auspicando anche “meno gay e gaie” in tv che in questi anni hanno lavorato “solo per il fatto di esserlo”.