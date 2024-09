Ramacca, c’è Ron in concerto: evento gratuito in Piazza Umberto

Un tour che sta toccando diverse località italiane

RAMACCA (CATANIA) – Ron & Band in concerto. L’appuntamento è per domani, sabato 21 settembre alle 21 in Piazza Umberto I, per un evento organizzato dal Comune di Ramacca con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato Sport Turismo e Spettacolo. L’ingresso è libero a tutti i cittadini e visitatori.

“Un’opportunità unica”

“Siamo onorati di ospitare un artista del calibro di Ron nella nostra amata città – spiega il sindaco Nunzio Vitale -. Questo concerto rappresenta un’opportunità unica per riunire la comunità e celebrare la musica italiana di qualità, in una delle piazze più suggestive di Ramacca. È un momento di grande orgoglio per tutti noi e invito caldamente cittadini, famiglie e turisti a partecipare numerosi a questa serata indimenticabile.”

Il concerto di Ron, noto per la sua carriera costellata di successi e brani iconici, rientra nel suo tour “Come una Freccia in Fondo al Cuore”, che sta toccando diverse località italiane. Sarà un’occasione speciale per i fan di ascoltare dal vivo le sue canzoni più amate.

L’evento è reso possibile anche grazie alla collaborazione tra il Comune di Ramacca e vari partner istituzionali e locali, che “hanno lavorato intensamente per portare in città un evento di tale rilievo culturale e musicale”.