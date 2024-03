Randazzo: dopo 30 anni, demoliti gli abusi edilizi sul terreno del Comune

La nota della Commissione straordinaria

RANDAZZO – A Randazzo, in provincia di Catania, sono stati demoliti stamani alcuni manufatti abusivi realizzati su un terreno di proprietà comunale in contrada Dagalalonga, ponendo così fine ad una situazione che perdurava da oltre un trentennio. Lo rende noto la Commissione straordinaria che amministra il Comune.

La demolizione è stata a cura della Luvitiem, impresa iscritta alla White List della Prefettura di Messina Le operazioni di demolizione, sollecitate dalla Commissione straordinaria fin dall’inizio trattandosi peraltro di fabbricati fatiscenti in zona protetta, precedute dall’invio di rinforzi deciso in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura il 29 febbraio scorso, si sono svolte regolarmente.