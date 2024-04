Caso Sammartino, Rando al Gip: “Mai chiesto voti alla mafia, mi dimetto”

Cosa ha detto il sindaco di Tremestieri arrestato nell'operazione Pandora

CATANIA – “Escludo di aver chiesto ad ambienti malavitosi il voto, mi dimetto da sindaco”. Santi Rando, il primo cittadino di Tremestieri Etneo arrestato con l’operazione Pandora dei carabinieri, ha rilasciato dichiarazioni spontanee. I particolari.

Rando, cosa ha detto

Nessun interrogatorio, Santi Rando, il sindaco leghista finito in carcere col blitz dei carabinieri, ha scelto di rilasciare dichiarazioni spontanee alla Gip Carla Aurora Valenti, accompagnato dal legale Tommaso Tamburino. Rando ha escluso, categoricamente, di essersi rivolto ad “ambienti malavitosi” per chiedere sostegno elettorale e si dice “certo di poterlo dimostrare”.

Le accuse

Rando è in carcere per scambio elettorale politico-mafioso assieme a Pietro Alfio Cosentino, ritenuto il referente del clan Santapaola-Ercolano a Tremestieri Etneo che si sarebbe “adoperato per garantire il rispetto di precisi accordi elettorali propedeutici all’elezione” del primo cittadino.

Il primo cittadino di Tremestieri Etneo, a poche ore dal blitz, non ha commentato le altre accuse dei magistrati, contenute in una corposa ordinanza di quasi 800 pagine: serve più tempo.

Le dimissioni

Santi Rando annuncia che si dimetterà da sindaco. Tremestieri Etneo sarà commissariata e si tornerà al voto. Nel frattempo, però, continuano le indagini della Procura e gli interrogatori.