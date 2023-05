Commissione antimafia nazionale: dodici parlamentari sono siciliani NOMI

C'è anche il palermitano Raoul Russo

Il deputato palermitano Raoul Russo entra a far parte della commissione bicamerale d’inchiesta sul fenomeno delle mafie. La prima riunione per la composizione della commissione è in programma il 23 maggio.

E’ emerso dall’annuncio al Senato da parte del vicepresidente Maurizio Gasparri che ha reso nota la data ed i componenti di camera e senato.

Dodici i siciliani: ecco chi sono

I senatori e i deputati siciliani sono in tutto dodici: Dafne Musolino, Vincenza Rando, Raoul Russo, Salvatore Sallemi, Roberto Scarpinato, Daniela Ternullo, Anthony Barbagallo, Anastasio Carrà, Giuseppe Castiglione, Francesco Gallo, Giuseppe Provenzano, Valeria Sudano.

Tutti gli altri componenti di Camera e Senato

Gli altri senatori sono: i senatori Gianluca Cantalamessa, Francesco Castiello, Costanzo Della Porta, Aurora Floridia, Antonio Iannone, Filippo Melchiorre, Tilde Minasi, Franco Mirabelli, Luigi Nave, Raffaella Paita, Manfredi Potenti, Sergio Rastrelli, Giorgio Salvitti, Etelwardo Sigismondi, Francesco Silvestro, Sandro Sisler, Nicoletta Spelgatti, Valeria Valente e Walter Verini.

Gli altri deputati sono: Alfredo Antoniozzi, Stefania Ascari, Pino Bicchielli, Federico Cafiero De Raho, Chiara Colosimo, Saverio Congedo, Mauro D’Attis, Riccardo De Corato, Michele Gubitosa, Giandonato La Salandra, Giovanni Maiorano, Francesco Michelotti, Andrea Orlando, Elisabetta Piccolotti, Pietro Pittalis, Erik Pretto, Debora Serracchiani, Chiara Tenerini e Gianpiero Zinzi.

Varchi (FdI): "Orgogliosi per Raoul Russo in Antimafia"



“Auguro buon lavoro ai componenti della commissione antimafia di questa diciannovesima legislatura, un importantissimo presidio istituzionale per la lotta a tutte le mafie. La nostra città sarà ben rappresentata in commissione antimafia dal senatore Raoul Russo, esponente di quella comunità umana e politica che dopo le stragi del 92 scese in piazza favorendo il risveglio delle coscienze non solo a Palermo ma in tutta Italia”. Lo dice Carolina Varchi, vicesindaco di Palermo con delega alla legalità, sull’annunciata costituzione della commissione antimafia che si insedierà il prossimo 23 maggio.

“Promotore ed organizzatore della storica fiaccolata del 19 luglio, da sempre in prima linea nella lotta alla mafia. Saprà portare in questo prestigioso organo la voce della Palermo migliore, la voglia di riscatto di intere generazioni che non vogliono piegarsi alla tracotanza mafiosa. Chiunque abbia militato un giorno o una vita intera nella destra palermitana non può che essere orgoglioso di questa designazione”, conclude Varchi.

Intravaia (FdI): “Bene Raoul Russo e Sallemi in Antimafia”

“Esprimo le mie congratulazioni ai nuovi componenti della commissione parlamentare nazionale Antimafia che si insedierà in occasione di una data simbolica, il 23 maggio, giorno della strage di Capaci. Auguro buon lavoro a tutti i parlamentari e soprattutto esprimo grande soddisfazione ai due colleghi di partito Raul Russo e Salvatore Sallemi, da sempre in prima fila sul tema della legalità e della trasparenza, la cui nomina è motivo di orgoglio per tutti noi”. Così il deputato regionale di FdI Marco Intravaia, componente della Commissione regionale antimafia.

“È certamente una scelta felice anche il giorno dell’insediamento e ci ricorda che quanto avvenuto in passato non è eredità morta ma dà ragione alle battaglie e alle speranze del presente”.