Rap, CCR Nicoletti e Picciotti aperti anche nel pomeriggio

La scelta è arrivata dopo la riorganizzazione del personale

PALERMO – La Rap, società partecipata del Comune di Palermo, sta lavorando alacremente per togliere dalle strade più spazzatura possibile e tenera la città pulita. Anche per questo – come si legge in una nota – tramite la riorganizzazione del personale, è stato deciso di aprire nel pomeriggio il CCR Picciotti e il CCR Nicoletti, con gli orari dalle ore 7 alle 17 dal lunedì al sabato.

“L’obiettivo del management aziendale – si legge nella nota della partecipata – è di procedere gradualmente a mettere a disposizione dell’utenza palermitana un lasso di tempo maggiore offrendo più opportunità per conferire le frazioni di Raccolta Differenziata e gli ingombranti. Da inizio ottobre anche in occasione della recente apertura del CCR Basile si è riscontrato una maggiore affluenza di utilizzo dei CCR con un incremento pari ed in alcuni casi superiore al 30% di accessi: da 750 ingressi nei precedenti mesi oggi si sfiorano i mille accessi giornalieri“.

Per informazioni su orari e giorni, di cosa e come conferire presso i centri comunali di raccolta potete consultare il sito aziendale nella pagina: www.rapspa.it