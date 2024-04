Rap, la protesta del sindacato: “Carichi di lavoro troppo pesanti”

La nota delle sigle

PALERMO- Nuova maretta alla Rap, la partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, dopo un periodo di relativa quiete. Di recente, i sindacati Cisl e Cisal hanno annunciato che non rinnoveranno gli accordi sul doppio turno di raccolta, dopo l’otto maggio, se non ci saranno garanzie sulle assunzioni in cantiere.

La nota della Filas

Ora arriva una nota della Filas: “Il nostro impegno riguardo le assunzioni è stato fermo e deciso: ci siamo imposti chiedendo che il percorso assunzionale inizi immediatamente”.

“Altro argomento di fondamentale importanza – continua la nota – sul quale ci siamo battuti è stato quello relativo agli eccessivi carichi di lavoro che gli operai tutti sostengono quotidianamente e alle carenti condizioni di sicurezza, ragioni per le quali abbiamo deciso di non firmare la prosecuzione del progetto doppio itinerario”. La Filas, sul tema delle condizioni di lavoro, ha inviato una lettera a diverse istituzioni.