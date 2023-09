Rap, Lagalla convoca i rappresentanti sindacali

Al centro dell'incontro il nodo dei bilanci

PALERMO – Rap: il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha convocato le sigle sindacali. I sindacati di Rap Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel incontreranno il primo cittadino il prossimo mercoledì 20 settembre.

La riunione

“Abbiamo tra l’altro appreso che sarà organizzata, sempre su iniziativa del sindaco, un’apposita riunione interna all’amministrazione comunale alla presenza dello stesso primo cittadino, del vicesindaco, dell’assessore ai rapporti con la Rap e degli uffici comunali dell’avvocatura, della ragioneria e del controllo analogo e i vertici aziendali”, si legge in una nota. I sindacati di Rap aggiungono, “abbiamo consequenzialmente deciso di attendere gli esiti degli incontri prima assumere eventuali azioni sindacali a tutela dei lavoratori. Siamo convinti che attraverso il confronto e il dialogo saranno trovate tutte le soluzioni per realizzare il riequilibrio dei conti dell’azienda ed il suo rilancio, a partire dall’approvazione del bilancio 2022, dalla copertura del budget in perdita del 2023, dalla ricapitalizzazione e subito dopo la riorganizzazione interna e dei servizi con il nuovo piano industriale, la consegna di nuovi mezzi, le assunzioni di autisti ed operai” .