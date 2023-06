Rapina alle Poste di Augusta: chiuse le indagini su un 40enne catanese

Il colpo lo scorso 31 dicembre, il provvedimento notificato dalla polizia all'indagato in carcere per un'altre rapina

SIRACUSA – Agenti del commissariato di Augusta hanno notificato un avviso di conclusione indagini a un 40enne di origine catanese per una rapina all’ufficio postale locale. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, lo scorso 31 dicembre l’indagato, giunto a bordo di una moto di grossa cilindrata, era entrato nell’ufficio postale col volto travisato da un casco e, minacciando con un taglierino una cliente anziana, stringendola a sé e puntandole l’arma, aveva chiesto a una cassiera il denaro. Poi si era spostato dietro lo sportello, aveva aperto autonomamente la cassa e si era impossessato di 1.090 euro. Quindi era fuggito in moto. Grazie anche alle immagini del sistema di video sorveglianza, gli investigatori sono risaliti a lui. Il provvedimento è stato notificato nel carcere di Piazza Lanza dove l’uomo si trova in custodia per un’altra rapina in provincia di Catania lo scorso gennaio.