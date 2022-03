Colpi di fucile alla porta e rapina in casa: donna ferita nel Ragusano

Due pallini hanno colpito la vittima al petto e al viso

Rapina in una casa di campagna nella zona di Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi. Una donna rumena è rimasta ferita ed è stata medicata all’ospedale di Vittoria. Alcune persone sarebbero entrati nella casa di una coppia di rumeni forzando la porta d’ingresso. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Dei colpi di fucile sarebbero stati esplosi contro la porta dell’abitazione.

L’irruzione nella notte

Secondo quanto ricostruito I rapinatori, intorno all’1,30, avrebbero esploso dei colpi con un fucile da caccia. Due pallini, oltrepassando la porta in legno, hanno colpito la donna al petto ed allo zigomo. La donna, che ha 57 anni, è stata trasportata in ospedale a Vittoria e medicata: la prognosi è di 20 giorni. I rapinatori hanno portato via solo 40 euro. I carabinieri indagano sulla rapina e sulle modalità anomale. I colpi potrebbero essere stati esplosi per sfondare la porta d’ingresso e il chiavistello o potrebbero celare un segnale intimidatorio.