Rapina in un bar a Capaci: la violenza e la fuga con l’incasso

E' successo in via Vittorio Emanuele. Indagano i carabinieri

CAPACI (PALERMO) – Violenta rapina a Capaci, in provincia di Palermo, dove tre uomini sono entrati in azione in un bar. Hanno fatto irruzione nel locale della centralissima via Vittorio Emanuele nel tardo pomeriggio di ieri, 15 ottobre, facendo intendere di essere armati.

La violenza e la fuga

Poi hanno minacciato il titolare e sono passati alle maniere forti, sferrando calci e pugni. A quel punto si sono diretti verso la cassa e si sono impossessati dei soldi all’interno, circa duecento euro. Poi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Quando dal bar è stato lanciato l’allarme, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso il titolare, un uomo di 50 anni, e i carabinieri.

Le indagini

I militari hanno effettuato i rilievi sul luogo della rapina e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. L’ultimo colpo a Capaci, alcuni mesi fa, ai danni di un distributore di benzina. In quel caso i malviventi hanno agito con il metodo della spaccata.

Il colpo al distributore

Nel mirino è finito l’Eni di via Diaz. I ladri, servendosi di un’auto come ariete, hanno sfondato la porta finestra del gabbiotto utilizzato come ufficio. Quindi hanno preso la chiave del self-service e hanno razziato il denaro nella cassa.