Minaccia un uomo con una siringa e si fa consegnare il denaro

La vittima stava prelevando al Bancomat.

CALTANISSETTA – Paura a Caltanissetta. Rapina ieri sera intorno alle 23 in via Canonico Pulci, a Caltanissetta. Un uomo stava prelevando soldi contati da uno sportello Bancomat quando è stato avvicinato da un giovane che lo avrebbe minacciato con una siringa sporca di sangue. Impaurito l’uomo è stato costretto a consegnare 50 euro che aveva appena prelevato. Il rapinatore a quel punto si è dato subito alla fuga. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che stanno visionando le telecamere per risalire all’identità del rapinatore.