Rapinarono una gioielleria a Gela, arrestati due minorenni

Sfondata la vetrina blindata alla presenza di clienti e titolare

GELA – Accusati di rapina aggravata, danneggiamento e detenzione di armi, due minorenni di 16 e 17 anni sono stati arrestati dalla polizia a Gela. Lo scorso 19 agosto, in via Damaggio Fischetti, avrebbero rapinato l’esercizio “The time gioielleria”. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del tribunale per i minorenni di Caltanissetta, su richiesta della procura per i minorenni, diretta da Rocco Cosentino che oggi ha illustrati in conferenza stampa, al commissariato di Gela, i dettagli dell’operazione condotta ieri dalla polizia.

La rapina, come ricostruiscono le indagini, è stata eseguita da due persone con volto coperto che indossavano tute da lavoro e guanti che hanno sfondato la vetrina blindata con delle mazze da carpentiere, incuranti sia della presenza dei passanti sia del proprietario e dei clienti all’interno dell’esercizio commerciale.

Sfondato il vetro, i due hanno portato via orologi e monili in oro per un valore di circa 40mila euro, incuranti dei tentativi del gioielliere di bloccare la razzia, fuggendo poi a piedi. L’attività investigativa della polizia ha consentito l’individuazione di macchie di sangue lasciate da uno dei malviventi, che si era ferito durante lo sfondamento della vetrata, nei pressi di un parcheggio limitrofo dove sono state trovate anche le tute e i guanti usate dai due rapinatori. I poliziotti, attraverso la visione di immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza cittadina, hanno ricostruito tutte le fasi propedeutiche alla rapina individuando i due minori, già noti agli investigatori.

I rapinatori si erano recati prima in alcuni esercizi commerciali della zona per acquistare le mazze. Gli agenti hanno ricostruito anche il percorso utilizzato dai due minori durante la fuga, notando che uno dei due aveva una ferita alla mano destra.