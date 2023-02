Rapinato un centro scommesse a Mondello: indagano i carabinieri

Il sistema di videosorveglianza della sala era guasto

1' DI LETTURA

PALERMO – Nuovo furto nel quartiere Partanna Mondello a Palermo. I ladri sono entrati in via Iandolino, nella sala scommesse Betaland portando via via una macchina scambia monete per giocare alle slot machine che pesa circa 200 chili. I ladri hanno rovistato nel bancone portando via altri soldi.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il sistema di videosorveglianza della sala era guasto. I militari stanno acquisendo le immagini di altre telecamere della zona. A fine gennaio un altro colpo era stato messo a segno sempre in via Iandolino al bar tabacchi Badalamenti, in quell’occasione i ladri si impossessarono di circa mille euro.