Caritas Migrantes: aumenta del 4% il numero degli stranieri a Catania

Si va da 13.816 a 14.359 unità

CATANIA – Cresce di circa mezzo migliaio di persone – con una tendenza del 4% – la popolazione straniera residente a Catania tra il 2022 e il 2023, passata da 13.816 a 14.359 unità, che valgono circa il 5% del totale della popolazione residente nel territorio etneo.

Il rapporto Caritas Migrantes 2023

Sono i dati Istat che sono stati commentati stamane a Catania nel corso della presentazione del rapporto Caritas Migrantes 2023 ‘Liberi di scegliere se migrare o restare’ alla presenza del Vicario Generale dell’Arcidiocesi Mons. Salvatore Genchi, del direttore Caritas Catania don Nuccio Puglisi e del direttore Migrantes Catania don Carlo Palazzolo, che hanno introdotto i lavori, con la moderazione del giornalista Antonio Leo, prima della relazione di Simone Varisco, curatore del Rapporto Caritas-Migrantes.

Ricorda don Nuccio Puglisi “che dietro ogni migrante vi è sempre un uomo o una donna, un bambino, un dramma, una storia”.

E ancora: “Il comune interesse nella carità, che anche quest’anno si arricchisce del prezioso contributo dell’Ufficio pastorale per i migranti – spiega – non può non tenere in considerazione, oltre all’urgenza di soccorrere al meglio questi nostri fratelli, un necessario focus sugli strumenti e sulle risorse che possono aiutarci a sostenere questo impegno”.

L’immigrazione in Sicilia

Dai dati emergono la crescita della popolazione straniera residente, anche se l’incidenza nel comune capoluogo etneo sul totale dei residenti (4,8%), pur essendo superiore a quella siciliana (circa il 4%), è ancora inferiore a quella nazionale ( 8,6%). Catania si conferma la prima provincia siciliana per numero di stranieri residenti, pari a 36.357, seguita da Palermo (35.336) e Ragusa (33.638).

Il dato etneo vale il 18% del totale dei residenti a livello siciliano – pari a poco più di 200mila – e nella provincia il primo comune di riferimento è Catania con 14.359 stranieri residenti registrati, secondo comune dell’Isola dopo Palermo con 25.019. La prima comunità del comune etneo proviene dallo Sri Lanka (2.540), seguita dalla Romania (1.908), e dal Bangladesh (1.318). Poi Mauritius (972), Senegal (929) e Cina (915).