Realmonte, auto si ribalta dopo un incidente sulla SS115: feriti e traffico bloccato

L'impatto sulla strada statale “Sud Occidentale Sicula”

1' DI LETTURA

REALMONTE (AG) – Incidente stradale sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” nei pressi del bivio di Realmonte, in provincia di Agrigento. Per cause in corso di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione al km 174,500 e, nell’impatto, una delle due si è ribaltata. Feriti i conducenti delle due autovetture. Il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Trapani, all’altezza di Realmonte. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.