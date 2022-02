False dichiarazioni per avere il reddito di cittadinanza: 9 denunce

Scoperti dai carabinieri altri 'furbetti' nel Siracusano

I carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Siracusa, hanno scoperto nove “furbetti” del Reddito di cittadinanza a Pachino. I militari hanno verificato che questi, attestando residenze fittizie in case inesistenti, redditi quasi azzerati e finti contratti di energia elettrica, ricevevano indebitamente il contributo.

Le accuse

I nove cittadini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Siracusa per false dichiarazioni e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con la richiesta di immediata sospensione del beneficio non dovuto. Gli specifici controlli continueranno anche negli altri comuni della provincia aretusea. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA