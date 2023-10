Reddito di cittadinanza, proroga di un mese per gli aventi diritto

Avranno più tempo per essere prese in carico dai servizi sociali

1' DI LETTURA

PALERMO – Le famiglie che hanno il diritto di mantenere il reddito di cittadinanza potranno beneficiare di una proroga fino al 30 novembre per la presa in carico da parte dei servizi sociali.

“Un grazie al governo nazionale e al viceministro Maria Teresa Bellucci in particolare che si è interessata alla vicenda accogliendo la richiesta giunta dall’amministrazione comunale di Palermo”. Lo dichiarano i parlamentari palermitani di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi e Raoul Russo.

“Da Palermo, grazie al lavoro dell’assessore Rosi Pennino che ringraziamo per la segnalazione – aggiungono – è stata evidenziata questa esigenza: serve un po’ di tempo in più per consentire la presa in carico nella piattaforma dedicata di quei nuclei familiari che, per le loro specifiche caratteristiche, secondo quanto stabilito dal Governo, manterranno il diritto a fruire del sostegno statale. Il governo Meloni ha accolto questa ulteriore richiesta che rende più agevole la gestione della presa in carico, dimostrando ancora una volta – concludono Varchi e Russo – grande sensibilità nei confronti di chi vive in condizioni difficili e particolare attenzione alle sollecitazioni che giungono dall’amministrazione Lagalla”.