Redditometro, Schifani: “Soddisfatti per la scelta del premier Meloni”

Il presidente della Regione commenta il provvedimento del governo

PALERMO – “Siamo molto soddisfatti per la scelta della premier Meloni di bloccare il cosiddetto redditometro, uno strumento che Forza Italia ha da subito indicato come superato e non in linea con gli impegni assunti con gli elettori”. Lo dice il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani.

Redditometro, le considerazioni di Schifani

“I principi che da sempre ispirano l’azione incisiva di Forza Italia – continua Schifani – e del centrodestra in ambito fiscale sono informati all’idea di un rapporto costruttivo e collaborativo tra Stato e contribuenti. È la strada indicata per primo dal presidente Berlusconi e che noi continuiamo a portare orgogliosamente avanti, combattendo con fermezza l’evasione fiscale ma senza penalizzare i cittadini onesti che pagano le tasse“.