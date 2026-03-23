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PALERMO – Cominciato alle 15, con la chiusura dei seggi, lo spoglio per il referendum sulla riforma della giustizia. Segui la nostra diretta.

Referendum giustizia, lo spoglio e i risultati

Tutte le notizie sul referendum in tempo reale. L’ultimo dato sull’affluenza parla di una grandissima partecipazione.

Ore 15.52 Sezioni: 13.633 su 61.533: No al 53,9%, Sì al 46,1%.

Ore 15.47. In Sicilia quando sono state scrutinate 134 sezioni su 5306 per il voto al referendum costituzionale è in vantaggio il “No” col 65,42%. Il “Sì” è al 34,58%

Ore 15.45. Primi dati reali: quando sono state scrutinate su base nazionale 7.634 sezioni su 61.533, il No è al 54,15% mentre il Sì si attesta al 45,85%

Ore 15.38. Prima proiezione di Antonio Noto per il Tg1 su un campione dell’8% delle sezioni scrutinate. No in vantaggio al 53,1%, Sì 46,9%.

Ore 15.28. La Sicilia, con poco più del 46 per cento è l’ultima regione per affluenza.

Ore 15.17 – Secondo il primo intention poll di Tecnè per Tgcom 24 sul referendum sulla giustizia vede il Sì al 47-51% e il No al 49-53%.

Ore 15.11 – Secondo l’instant poll realizzato da YouTrend per Sky TG24, il No si collocherebbe in una forbice compresa tra il 49,5% e il 53,5%, mentre il Sì si attesterebbe tra il 46,5% e il 50,5%.

Ore 15.06 – Instant poll di Tg La7: Sì 48,5%, No al 51,5%.

Ore 15.03 – Secondo il primo exit poll di Opinio/Rai, il Sì è tra il 47% e il 51%, il No tra il 49% e il 53%.

Ore 15.01 – Il dato dell’affluenza nazionale a urne chiuse si attesta al 58,41%. In Sicilia al 46,74%.