 Referendum, Meloni “Andare oltre appartenenze politiche”
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Referendum, Meloni “Andare oltre appartenenze politiche”

1 min di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi perchè votare Sì al referendum. Un invito ad andare oltre appartenenze politiche e contrapposizioni ideologiche, guardando semplicemente al merito del quesito”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando un video del costituzionalista Stefano Ceccanti.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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