Referendum sulla giustizia: a Catania vince il No con il 63,47%

Tutte le 336 sezioni cittadine hanno completato la rilevazione. Le reazioni

CATANIA – Concluso il referendum confermativo della legge costituzionale di riforma della giustizia nel Comune di Catania. Il risultato definitivo vede prevalere il No con il 63,47% dei voti, mentre il Sì si attesta al 36,53%.

Sono state raccolte le schede di tutte le 336 sezioni cittadine. Il totale degli elettori iscritti era di 236.188, dei quali hanno partecipato al voto 100.198 cittadini.

La soddisfazione della Cgil

“L’esito del referendum rappresenta un passaggio rilevante per la tenuta democratica del Paese e assume un valore ancora più significativo per le città del sud, come Catania”. Lo afferma Carmelo De Caudo, commentando il risultato che ha visto prevalere il No con il 63,47%.

“Il risultato ottenuto – aggiunge – è espressione di una comunità che non si rassegna a territori sempre più poveri e svantaggiati, che sceglie di partecipare e che guarda avanti con determinazione. È il segnale concreto di una volontà diffusa di rafforzare i principi costituzionali, la legalità e la giustizia, elementi indispensabili per costruire un futuro più solido e credibile per Catania e per l’intero territorio”.

Secondo De Caudo, “questo passaggio non può restare isolato. Serve ora mettere attorno allo stesso tavolo sindacati, associazioni, movimenti, lavoratrici e lavoratori, insieme alla società civile, per avanzare proposte concrete e ambiziose, capaci di garantire il meglio per la città di Catania. Il coinvolgimento registrato dimostra che esiste un tessuto vivo, consapevole, pronto a impegnarsi per il cambiamento”.