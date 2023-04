Regionali in Friuli Venezia Giulia: plebiscito per il leghista Fedriga

Il governatore uscente riconfermato con il 64 per cento delle preferenze

1' DI LETTURA

TRIESTE – Nessuna sorpresa alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia: il governatore uscente Massimiliano Fedriga è stato riconfermato col 64% mentre il suo sfidante candidato da Pd-M5S, Nassimo Moretuzzo, si è fermato al 29%.

In Friuli Venezia Giulia non c’è stato il sorpasso di Fratelli d’Italia, la cui lista si è fermata al 18%, mentre la Lega è primo partito al 19%, quando mancano duecento sezioni sulle 1.360 complessive. Al terzo posto la lista Fedriga che supera il 17%, segue il Pd che tiene al 16,7%. Staccata Forza Italia, a poco più del 6%. Non c’è stata l’ondata FdI ma non c’è stato nemmeno l’effetto Schlein, che sembrava potesse scardinare più di un equilibrio. Cala il M5s al 2,4% superato persino dalla galassia No Vax: la loro candidata, Giorgia Tripoli, ottiene il 4,6% sorpassando il Terzo polo il cui candidato, Alessandro Maran, si ferma al 2,7%

“E’ un onore essere stato rieletto”, dice il governatore confermato che incassa subito i complimenti della premier Giorgia Meloni: “Una vittoria che premia il modello amministrativo e il buongoverno del centrodestra e che ci sprona a fare sempre meglio”.