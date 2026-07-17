 Mulè sulla candidatura in Sicilia: "Se me lo chiederanno, correrò"
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Regionali, Mulè apre alla candidatura: “Se me lo chiederanno, correrò”

Giorgio Mulè
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L'esponente di Forza Italia: "Non è una delegittimazione di Schifani"
centrodestra
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ROMA – Giorgio Mulè apre all’ipotesi di una candidatura alla presidenza della Regione Siciliana. L’esponente di Forza Italia, ospite della trasmissione Start su Sky TG24, ha dichiarato che sarebbe pronto a scendere in campo qualora arrivasse la richiesta della coalizione.

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“La Sicilia attraversa ogni giorno della mia vita, vi sono eletto e la amo profondamente. Se ci sarà la chiamata e la coalizione dovesse decidere di fare una scelta diversa da Schifani, io non mi tirerò certo indietro”, ha affermato.

Mulè ha però precisato che le sue parole non rappresentano una critica all’attuale governatore. “Questo non è un attacco o una delegittimazione nei confronti di Renato Schifani, che sta governando benissimo. Ma non si può impedire di mettermi a disposizione della mia terra: se mi chiederanno di candidarmi, lo farò di corsissima”, ha concluso.

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