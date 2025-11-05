Regione, 6 sigle sindacali: “Grave la mancata convocazione in commissione”

Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas/Codir, Sadirs e Ugl Sicilia: "Abbate ci convochi"

PALERMO – “Quanto sta accadendo ancora oggi all’Assemblea regionale è gravissimo e chiediamo al presidente della prima commissione Affari istituzionali, Ignazio Abbate, e, contestualmente, al presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, di intervenire affinché venga rispettata la rappresentanza globale delle organizzazioni sindacali che rappresentano la quasi totalità dei lavoratori regionali”. È quanto affermano le segreterie regionali e generali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas/Codir, Sadirs e Ugl Sicilia stigmatizzando la mancata convocazione in commissione per discutere delle criticità relative alle indennità di amministrazione e alle retribuzioni di posizione e di risultato dei dipendenti della Regione Siciliana.

“E questo nonostante fosse già stata inviata dalle stesse sigle una nota urgente con una richiesta di convocazione sul tema”, dice la nota. “La richiesta – proseguono le sigle – era finalizzata ad affrontare un tema importante e delicato: equiparare i dipendenti della Regione ai dipendenti dello Stato, sia per far fronte alle innumerevoli rinunce da parte dei vincitori di concorso, che si tirano indietro per via delle basse retribuzioni, sia per rilanciare la pubblica amministrazione siciliana affinché non sia più fanalino di coda rispetto al resto del Paese. Chiediamo ad Abate e Galvagno che venga rispettato il diritto di intervento delle sigle che assieme, come detto, dati alla mano, rappresentano più del novanta percento dei dipendenti regionali”.