Ritardi nella consegna dei referti, l’assessorato affiancherà l’Asp di Trapani

La convocazione. Incontro teso

PALERMO – L’assessorato della Salute affiancherà l’Asp di Trapani nella risoluzione delle criticità riscontrate nella consegna dei referti istologici, attraverso tutta la rete del sistema sanitario regionale, per consentire l’azzeramento dell’arretrato e il recupero della capacità di elaborazione secondo standard ottimali.

L’incontro teso

È l’esito dell’incontro che si è tenuto oggi pomeriggio a Palazzo d’Orleans tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’assessore Daniela Faraoni, i due dirigenti generali Salvatore Iacolino e Giacomo Scalzo, il capo di gabinetto della Presidenza, Salvatore Sammartano, con il direttore generale dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce, accompagnato dal direttore sanitario Danilo Greco. Riunione che, a trattati, sarebbe stata molto tesa.

I ritardi, scrive l’Ansa, coinvolgerebbero un centinaio di pazienti che sono in attesa da mesi, con un arretrato quantificabile adesso in circa 1.000 casi

Il presidente Schifani questa mattina, durante una conferenza a Palazzo D’Orelans, aveva detto che avrebbe voluto capire il perché di tempi così lunghi per la consegna di un esame istologico, come accaduto all’insegnate Maria Cristina Gallo, che ha dovuto attende otto mesi e adesso sta curando un tumore a Milano.

La petizione

Nel frattempo a Marsala è stata lanciata una petizione popolare per denunciare la “drammatica situazione in cui versa la sanità pubblica della provincia di Trapani.

