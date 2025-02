Nuccio Di Paola chiede a Schifani di "tornare sui propri passi"

PALERMO – “Tra i nuovi dirigenti generali della Regione freschi di nomina ci sarebbe un rinviato a giudizio”. Lo afferma il referente regionale del M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola. “È vero che nessuno può essere considerato colpevole fino al terzo grado di giudizio”, prosegue Di Paola.

“E’ anche vero, però, che mettere ai più alti livelli dell’amministrazione regionale un uomo su cui, come apprendiamo dalla stampa, penderebbero accuse tutt’altro che insignificanti – sottolinea il referente 5S – è eticamente inopportuno ed equivarrebbe a mandare un pessimo segnale alla collettività”.

La richiesta a Schifani

“Se è vero – continua Di Paola – che Schifani non era a conoscenza della situazione giudiziaria in cui si troverebbe Carmelo Ricciardo, è ancora in tempo a tornare sui propri passi. Revochi la nomina, a prescindere dai partiti che l’hanno suggerita e dal fatto che ci siano o meno cause di inconferibilità dell’incarico”.