Regione, Schifani: “Direttori generali, si cambia. Voglio entusiasmo”

Il governatore alla Festa dell’amicizia della Dc

RIBERA (AGRIGENTO) – “Mi accingo ad un grande rinnovamento dei direttori generali, che si concretizzerà quando gli attuali scadranno. Non li cambieremo tutti ma ci sarà bisogno di rinnovamento, di persone che abbiano entusiasmo e che guardino all’incarico di dirigente come ad un impegno per la Sicilia”.

A dirlo è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando nell’aula consiliare di Ribera (Agrigento), dove oggi si è aperta la Festa dell’amicizia della Democrazia cristiana di Totò Cuffaro.

Regione, Schifani e i temi affrontati

Schifani ha poi toccato il tema dei rifiuti, annunciando l’imminente adozione del Piano regionale: “Fra dieci-quindici giorni adotteremo la delibera con il Piano regionale, al cui interno saranno previsti i due termovalorizzatori. A seguire passeremo alla fase attuativa che coinvolgerà Invitalia, come consulente per la gestione delle gare, e Cassa depositi e prestiti”.

L’obiettivo è “far partire i lavori, perché non credo che basteranno tre anni per la realizzazione – ancora Schifani – ma cinque sí”.

Il governatore torna poi sulla manovra appena approvata all’Ars e sulla norma che stanziava trenta milioni di euro per l’Irfis destinando le somme ad alcune agevolazioni per le imprese. “Lavoreremo perché questo stanziamento di trenta milioni possa essere recuperato, almeno in parte, nella prossima Finanziaria – ha annunciato -. Irfis è una realtà che funziona e le sue misure, che guardano alla crescita e al sociale, funzionano come dimostrano i recenti dati di Bankitalia sul Pil della Sicilia”.

Schifani parla anche del ‘caso’ Auteri-La Vardera: “In queste ore si legge di una vicenda che mi ha rattristato. Esprimo la mia solidarietà all’onorevole La Vardera per le espressioni che ha subito”.