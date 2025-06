Regione, Schifani: “No ai dirigenti a vita, voglio le valutazioni”

Bloccata dal governatore la proroga dei superburocrati

PALERMO – Si va verso un rinnovo in blocco per sei mesi di tutti i dirigenti generali della Regione Siciliana. Il governatore Renato Schifani, però, torna a redarguire la burocrazia regionale e racconta i dettagli di quanto accaduto in Giunta, dove l’assessore agli Enti locali Andrea Messina ha portato la proposta che sottoponeva al governo l’esigenza di rinnovo fino a dicembre dei superburocrati.

Dirigenti, la proposta e il blocco

“L’assessore ha portato la proposta di una proroga di tutti i dirigenti generali tout court – ha raccontato Schifani -. Bene, io l’ho bloccata, ho detto di riformularla. Non si può essere dirigente a vita – ha spiegato Schifani nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli della misura contro la povertà approvata nella manovrina -. Ho bloccato questa proposta chiedendo che venga riformulata inserendo dei paletti. In questo sei mesi gli assessorati competenti devono tracciare un quadro del lavoro fatto dai dirigenti con delle schede di controllo. La nuova delibera citerà espressamente in capo a chi sarà questa mansione di controllo. Ho accettato la proposta di proroga dei contratti ma se tra sei mesi non arriveranno quelle schede bloccherò tutto. Non mi vengano a dire che sono tutti bravi”.

Le misure contro la povertà

Schifani è poi andato in pressing sul dipartimento della Famiglia, guidato da Maria Letizia Di Liberti, per l’attuazione della misura contro la povertà. “Mi erano giunte voci su possibili ritardi ma ho chiamato la dirigente chiedendole di essere consequenziale”.

Schifani, che da tempo chiede maggiore efficienza alla burocrazia regionale, ha poi aggiunto: “Non voglio fare guerra alla burocrazia ma non condivido certi atteggiamenti. Ho intimato, con garbo, di preparare subito il bando. Il presidente della Regione – ha constatato Schifani – deve occuparsi anche di questo. Sono costretto a ricoprire tutti i ruoli, dal caporale al generale”.