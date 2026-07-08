I nuovi incarichi proposti dal presidente Schifani e approvati dalla giunta

Regione Siciliana, è tempo di nomine. Filippo Nasca è il nuovo dirigente generale del dipartimento degli Affari extraregionali della Presidenza. La designazione è stata approvata mercoledì 8 luglio dalla giunta su proposta del presidente, Renato Schifani.

Contestualmente, l’esecutivo ha disposto un incarico ad interim all’Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea e avviato le procedure per la scelta del futuro dirigente generale del dipartimento della Pesca mediterranea.

Nomine Regione Siciliana, chi è Filippo Nasca

Laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, Filippo Nasca vanta una lunga esperienza nell’amministrazione regionale.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di direttore generale del Fondo Pensioni della Regione Siciliana e di presidente del consiglio direttivo del Consorzio autostrade siciliane (Cas). Attualmente è componente del consiglio di amministrazione della Servizi ausiliari Sicilia (Sas).

Nasca prende il posto di Margherita Rizza, che ha guidato il dipartimento ad interim fino al completamento della procedura di nomina.

Chi è Giovanni Cucchiara

La giunta ha inoltre affidato a Giovanni Cucchiara, attuale dirigente generale del dipartimento della Pesca mediterranea, l’incarico ad interim di dirigente dell’Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea della Presidenza della Regione.

Cucchiara, prossimo al pensionamento, manterrà l’incarico fino alla nomina del nuovo dirigente generale.

Proroga per Fulvio Bellomo

L’esecutivo regionale ha dato il via libera anche all’avvio delle procedure di interpello per individuare il nuovo dirigente generale del dipartimento della Pesca mediterranea. L’incarico avrà una durata di due anni.

Infine, la giunta ha deliberato la proroga dell’incarico di Fulvio Bellomo alla guida del dipartimento regionale dell’Agricoltura fino al 30 settembre 2027.