Reinventing Citie, Palermo in campo contro il cambiamento climatico

Il Comune parteciperà al bando internazionale per soluzioni urbanistiche green con altre 14 città

PALERMO – “Palermo entra nel gotha delle città più dinamiche e influenti a livello globale impegnate a combattere il cambiamento climatico, attraverso innovazioni nel campo urbanistico partecipando, insieme a Almeria, Bilbao, Bologna, Bruxelles, Glasgow, Milano, New York, Renca, Roma, San Antonio, San Francisco, San Paolo, Seattle e Venezia, alla quarta edizione di Reinventing Citie”. Lo hanno dichiarato il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Maurizio Carta.

“Il Comune di Palermo, infatti, in collaborazione con l’Agenzia del Demanio, attraverso il prezioso ausilio della struttura tecnica di progettazione, nell’ambito delle politiche di rigenerazione urbana, parteciperà al bando internazionale per trovare soluzioni urbanistiche, economiche e sociali per la rigenerazione complessiva dell’ex Chimica Arenella, un’ex area industriale sulla costa che potrebbe costituire un nuovo epicentro per la rigenerazione dell’intero quartiere”, hanno aggiunto. “Questo è un risultato importante che discende dall’Accordo quadro con l’Agenzia del Demanio, siglato l’anno scorso, e dall’accordo attuativo firmato il 16 febbraio che consente al Comune di Palermo di potersi avvalere delle competenze della prestigiosa struttura tecnica di progettazione, nonché dall’ascolto delle Commissioni Consiliari, della VII Circoscrizione, dei comitati civici e delle associazioni delle categorie produttive”, hanno sostenuto.