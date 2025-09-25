Rendiconto della Regione, La Piana: “Novità finanziarie importanti”

Le parole del segretario generale del sindacato in Sicilia

PALERMO – “Le novità finanziarie presentate ieri dal governo regionale sono certamente importanti, perché possono rappresentare l’avvio di una stagione di investimenti”.

Così il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, commenta la presentazione da parte dell’esecutivo Schifani del documento contabile 2024 che, come dichiarato ieri in conferenza stampa dal governatore, evidenzia un avanzo di amministrazione positivo.

Rendiconto della Regione, l’intervento del sindacato

“Alla luce di quanto emerge nel Rendiconto generale della Regione, le cui linee guida sono state rese note ieri alla stampa – afferma La Piana – siamo certi che a breve imprese e parti sociali saranno convocate dal governo regionale, che illustrerà il dettaglio analitico dei conti siciliani. Questo passaggio è fondamentale perché, in presenza delle risorse rese note ieri, si possono pianificare e programmare, in sinergia e attraverso il confronto, investimenti importanti per l’isola, in ambiti nei quali la Sicilia arranca nelle classifiche nazionali, quali l’occupazione giovanile e femminile e il rilancio delle aree interne”.

La Cisl Sicilia sottolinea come sia opportuno oggi ancora più di ieri, portare avanti nei confronti del governo nazionale, l’esigenza di attuare l’articolo 37 dello Statuto. “Il presidente della Regione, Schifani, lo scorso 2 settembre, aveva avanzato al ministro Giorgetti la necessità di aprire un tavolo nazionale sulla piena attuazione di questo articolo dello Statuto Siciliano, per far fronte alla possibile diminuizione delle risorse per il taglio Irpef – aggiunge La Piana – riteniamo indispensabile che si prosegua in questa direzione, perché questo garantirebbe un flusso costante di risorse per la Sicilia, slegato da congiunture estemporanee”.