Report Svimez, il Pil della Sicilia cresce più di quello Centro-Nord

Schifani: "Positivi i numeri dell'occupazione con +13%"

PALERMO – “Dopo una variazione del 3,6% nel 2022 (media Mezzogiorno +4,6%), nel 2023 la crescita del Pil siciliano è stata del 2,2%, superiore sia alla media nazionale (0,7%) che a quella del Mezzogiorno (+1,3%). In quest’anno la Sicilia ha fatto registrare il più alto tasso di crescita tra le regioni italiane. Nel 2024, la Sicilia si conferma tra le regioni più dinamiche con una variazione del Pil pari al +1% (stima Svimez), superiore sia a quella del Centro Nord (+0,6%) che alla media delle regioni del Mezzogiorno (+0,8%)”.

Lo dice Il Report Svimez dal titolo “Una strategia possibile per la Sicilia del 2030: solidarietà, innovazione, competenze (SIC 2030)” che parte da un’analisi del quadro congiunturale sull’andamento dell’economia e dell’occupazione della Regione Siciliana nel periodo 2022-2024 e delle previsioni di crescita per il 2025. Il report verrà presentato il 9 Maggio nella sala Mattarella dell’Assemblea regionale siciliana nell’ambito del convegno dell’Anfir (Assemblea Nazionale Finanziarie Regionali) promosso da Irfis – FinSicilia.

“Nel 2025, la stima Svimez del Pil della Sicilia – dice il Report – si attesta a +0,6% mostrando come nel quadro di incertezza del contesto economico internazionale, e europeo, la Sicilia rimane la regione più dinamica del Mezzogiorno insieme alla Campania”.

“L’andamento dell’occupazione in Sicilia mostra nel triennio 2022-2024, un incremento del +13,5% – superiore alla media del Mezzogiorno (+8,1%) e del Centro- Nord (+6,1%). In valori assoluti si tratta di un incremento di 174 mila occupati. La Sicilia continua, tuttavia, a presentare nel 2024 un divario nel tasso di occupazione (15-64 anni) rispetto alla media Europa (46,1% vs la media EU27 di 70,8%)”.

Secondo il report in Sicilia, la crescita dell’occupazione nel triennio 2022-2024 è stata “trainata dall’industria (+24,7%; oltre 30mila occupati in più) e dalle costruzioni (+20,7%; 19mila occupati in più), seguiti dal terziario (+14,2%; oltre 136mila occupati in più); in calo gli occupati agricoli (-10,3%; oltre 12mila posti di lavoro persi). Nel settore manifatturiero, il maggiore incremento di occupati risulta nell’agroalimentare (+4.941) e nella produzione di macchinari e apparecchiature (+5.209). Nei servizi, invece, la maggiore crescita in termini di occupati si rileva nei settori: istruzione e sanità (+56.597), turismo (+23.391). Importante l’incremento occupazionale nel terziario avanzato: + 20.739 addetti nei servizi alle imprese (+15,6%) e + 5.487 occupati nei servizi ICT (+28,9%)”.

Schifani: “Immagine della Sicilia che cresce e costruisce futuro”

“Il Report Svimez restituisce un’immagine della Sicilia che cresce, che innova, che costruisce futuro. È un documento che conferma come, dall’inizio di questa legislatura, nell’ultimo triennio, la nostra regione abbia saputo imprimere una decisa accelerazione alla propria economia: la Sicilia ha fatto registrare nel 2023 la crescita del pil più alta d’Italia (+2,2%), superiore sia alla media nazionale (0,7%) che a quella del Mezzogiorno (+1,3%). E anche per il 2024 e per il 2025, pur in quadro di incertezza del contesto economico internazionale ed europeo, la Svimez stima che l’Isola resti tra le regioni più dinamiche“.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando i dati Svimez e che saranno presentati ufficialmente venerdì a Palazzo Reale, a Palermo, nell’ambito di un convegno dell’Anfir e promosso dall’Irfis

“Ancora più significativi – prosegue Schifani – sono i numeri sull’occupazione: +13,5% nel triennio, pari a 174 mila nuovi posti di lavoro. Una crescita trainata da settori strategici come industria, costruzioni e servizi avanzati, ma che trova riscontri positivi anche nel rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione e nel rilancio dell’export agroalimentare, con la trasformazione alimentare che ha superato il miliardo di euro. Non possiamo non rilevare con soddisfazione anche i progressi sul fronte della formazione e dell’inserimento qualificato nel mondo del lavoro: la percentuale di giovani laureati che trovano impiego entro tre anni dal titolo è passata dal 38% del 2019 al 65% del 2023. Un dato che testimonia l’efficacia delle politiche regionali e dell’investimento sul capitale umano”.

“Tuttavia – conclude il presidente della Regione – accanto a questi risultati incoraggianti, il Report ci ricorda che permangono alcune aree di fragilità, in particolare sul versante dell’occupazione giovanile e femminile. Tutto ciò ci impone di tenere alta l’attenzione e di intervenire con strumenti mirati e incisivi”.