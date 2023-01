Reset, i sindacati: “Vertice positivo con il sindaco e l’assessore”

"Si è parlato di fatti concreti per garantire pari dignità ai lavoratori rispetto a quelli delle altre partecipate"

2' DI LETTURA

“Per la prima volta dopo tanto tempo abbiamo ascoltato non le solite chiacchiere, ma propositi seri per la Reset e per i suoi lavoratori. Non siamo abituati ad illuderci, e neppure lo faremo adesso, ma accogliamo positivamente ciò che è emerso nel corso dell’incontro”. Così intervengono Mimma Calabrò e Stefano Spitalieri, rispettivamente segretario generale della Fist Cisl e della Fisascat Cisl Palermo-Trapani.

Stamani c’è stato un vertice sul futuro della società partecipata del Comune di Palermo con il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al ramo Andrea Mineo, alla presenza dei rappresentanti sindacali aziendali Antonello Collosi e Vincenzo Ceruso.

“Si è parlato di fatti concreti per garantire pari dignità ai lavoratori Reset rispetto a quelli delle altre partecipate – spiegano Calabrò e Spitalieri -. Per la prima volta abbiamo ascoltato sindaco e assessore parlare di piano industriale, qualificazione e riqualificazione del personale, progressività dell’aumento delle ore lavorative”.

Nel corso dell’incontro Il sindaco ha annunciato che per fine mese ci sarà la nomina del nuovo amministratore unico. Sarà inoltre istituito un tavolo permanente fra azienda, amministratori e rappresentanti sindacali per monitorare la situazione costantemente.

“Anche questi sono passaggi importanti – aggiungono i sindacalisti -. Siamo altresì molto soddisfatti che nei discorsi del sindaco e dell’assessore siano scomparsi concetti come ‘smantellamento’ per dare invece spazio a parole come ‘specializzazione’. C’è infatti l’intenzione di perimetrare con chiarezza i compiti e le mansioni che gli operai Reset saranno chiamati a svolgere, partendo dalla consapevolezza che il loro lavoro sia necessario per la collettività. Sindaco e assessore hanno mostrato un’attenzione e una sensibilità nuove sul tema Reset. Lo dimostra il fatto che si voglia passare da un contratto di servizio annuale a uno triennale. Una prospettiva, dunque, più a lungo termine e dunque più seria. Il lavoro degli operai Reset è fondamentale. Un concetto che Lagalla e Mineo hanno dimostrato di avere ben chiaro”.