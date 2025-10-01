Restyling di piazza Mondello, Tamajo propone ristori per i commercianti

L'assessore regionale alle Attività produttive: inseriremo la proposta nella Finanziaria

PALERMO – Mondello cambierà volto. Con l’avvio del grande restyling della piazza centrale, uno dei luoghi simbolo dell’estate palermitana si prepara a una trasformazione profonda: nuova pavimentazione, arredi urbani, illuminazione e spazi più vivibili. Un cantiere importante, che durerà diversi mesi e che inevitabilmente porterà disagi a chi lavora e vive nell’area.

Proprio per questo motivo, l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo annuncia che porterà all’Assemblea regionale siciliana una proposta precisa: garantire ristori ai commercianti della zona che vedranno ridotta la propria attività durante i lavori.

“Restituiremo a Mondello una piazza più bella e moderna – spiega Tamajo – ma non possiamo chiedere ai commercianti di sopportare da soli le difficoltà di un cantiere che durerà a lungo. Per questo motivo presenterò in finanziaria una norma che preveda contributi a chi sarà penalizzato. È giusto che la rigenerazione urbana vada di pari passo con la tutela di chi investe e lavora sul territorio”.

Tamajo ha poi ringraziato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla per l’impegno e la collaborazione istituzionale: “Un progetto così ambizioso nasce dal dialogo e dal lavoro comune tra Regione e Comune. Ringrazio il sindaco Lagalla per l’attenzione e la determinazione con cui ha voluto sostenere questa trasformazione di Mondello”. L’assessore sottolinea come la riqualificazione non debba essere soltanto un intervento estetico ma anche un segnale di equità. “Vogliamo che i sacrifici di oggi diventino un’opportunità per tutti domani. Mondello merita una piazza all’altezza della sua fama, e i commercianti meritano di non essere lasciati soli in questo percorso”. La proposta sarà inserita nella prossima Legge Finanziaria regionale, che approderà in Aula nelle prossime settimane.