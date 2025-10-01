 Restyling di piazza Mondello, Tamajo propone ristori per i commercianti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Restyling di piazza Mondello, Tamajo propone ristori per i commercianti

L'assessore regionale alle Attività produttive: inseriremo la proposta nella Finanziaria
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Mondello cambierà volto. Con l’avvio del grande restyling della piazza centrale, uno dei luoghi simbolo dell’estate palermitana si prepara a una trasformazione profonda: nuova pavimentazione, arredi urbani, illuminazione e spazi più vivibili. Un cantiere importante, che durerà diversi mesi e che inevitabilmente porterà disagi a chi lavora e vive nell’area.

Proprio per questo motivo, l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo annuncia che porterà all’Assemblea regionale siciliana una proposta precisa: garantire ristori ai commercianti della zona che vedranno ridotta la propria attività durante i lavori. 

“Restituiremo a Mondello una piazza più bella e moderna – spiega Tamajo – ma non possiamo chiedere ai commercianti di sopportare da soli le difficoltà di un cantiere che durerà a lungo. Per questo motivo presenterò in finanziaria una norma che preveda contributi a chi sarà penalizzato. È giusto che la rigenerazione urbana vada di pari passo con la tutela di chi investe e lavora sul territorio”.

Tamajo ha poi ringraziato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla per l’impegno e la collaborazione istituzionale: “Un progetto così ambizioso nasce dal dialogo e dal lavoro comune tra Regione e Comune. Ringrazio il sindaco Lagalla per l’attenzione e la determinazione con cui ha voluto sostenere questa trasformazione di Mondello”. L’assessore sottolinea come la riqualificazione non debba essere soltanto un intervento estetico ma anche un segnale di equità. “Vogliamo che i sacrifici di oggi diventino un’opportunità per tutti domani. Mondello merita una piazza all’altezza della sua fama, e i commercianti meritano di non essere lasciati soli in questo percorso”. La proposta sarà inserita nella prossima Legge Finanziaria regionale, che approderà in Aula nelle prossime settimane.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI