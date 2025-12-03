Rete come motore di crescita, si chiude in Sicilia l’OpNet Wholesale Castle Tour

CALATABIANO (CATANIA) (ITALPRESS) – L’OpNet Wholesale Castle Tour 2025 ha concluso il suo percorso nel Mediterraneo: dopo l’esordio in Veneto, centrato sulle reti per la manifattura, e la tappa umbra dedicata alle comunità resilienti, il business tour itinerante è arrivato al Castello di San Marco a Calatabiano, nel Catanese. Con OpNet – società wholesale del gruppo WindTre – che ha rinnovato il ruolo di main sponsor, la Sicilia diventa un contesto di riferimento per discutere di NaaS, piattaforme abilitanti e interoperabilità, con la rete come infrastruttura chiave per gli operatori e gli ecosystem partner del territorio.

Il tema dell’appuntamento, “NaaS e sviluppo locale: quando la rete diventa motore di crescita”, ha affrontato le esigenze di un territorio che richiede infrastrutture in grado di supportare servizi digitali avanzati. Questo implica reti performanti, sicure e interoperabili, ma soprattutto programmabili e scalabili, abilitate da API e piattaforme NaaS che consentono agli operatori – locali e nazionali – di orchestrare capacità di rete e attivare servizi con livelli di qualità sempre più elevati.

“Questo tour per noi è stato un modo di avvicinarci al territorio – ha detto nel corso dell’evento Andrea Allione, Head of Mobile Solutions di OpNet – Normalmente il mercato wholesale ragiona nell’interlavoro fra i grandi; invece abbiamo visto che c’è una pletora di soggetti, soprattutto nel mondo locale e regionale, molto interessanti che hanno numeri insospettati dal punto di vista delle potenzialità di mercato. Per noi, quindi, è stato un modo molto importante per avvicinarci a questo territorio”. “Abbiamo deciso di costruire una piattaforma che offre già a catalogo una serie di servizi – ha sottolineato Allione – Questo riduce i tempi del time to market di queste soluzioni, ma anche la complessità tecnologica da affrontare, perchè è una soluzione già preintegrata. L’entrata nel gruppo WindTre di OpNet consente di allargare la panoramica dei servizi che noi offriamo;

stiamo quindi per lanciare una piattaforma che ci consente di erogare i servizi mobili per qualsiasi tipo di MVNO, dai full MVNO fino ai semplici (ATR) AirTime Reseller, in una maniera molto semplice con una piattaforma che nasce cloud native e che consente di segregare il traffico e la gestione degli utenti. Questo perchè la scelta del gruppo WindTre è stata quella di avere un’entità separata dal punto di vista commerciale per il mondo wholesale e, quindi, di non dedicare esclusivamente una divisione, come invece fanno i nostri competitor. Tutto questo per avere questa specializzazione verticale di sistemi e competenze ed evitare commissioni commerciali”.

Approfondito dunque il tema delle Mobile Solutions, con particolare attenzione alle nuove soluzioni end-to-end che OpNet ha integrato nel portafoglio wholesale per abilitare operatori, multiutility e realtà cross-industry attraverso piattaforme dedicate, capability di rete evolute e processi di integrazione flessibili.

In questo contesto, il ruolo dell’Operatore Wholesaler si conferma abilitante: OpNet, infatti, mette a disposizione servizi, piattaforme e API di rete che consentono di orchestrare risorse, integrare servizi e garantire livelli di interoperabilità coerenti con le esigenze degli operatori e dei loro ambienti applicativi.

Anche la giornata al Castello di San Marco ha riproposto il format distintivo del business tour curato da 3vents, alternando contributi ispirazionali e momenti di lavoro nella business lounge, dedicati agli addetti ai lavori.

Presente anche lo Spotlight Stage, l’area dedicata alla raccolta di videointerviste e testimonianze dal territorio per valorizzare le best practice nate dalla collaborazione tra operatori wholesaler e operatori locali.

