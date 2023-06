Revoca SeeSicily, Auteri (FdI): “Azione gravissima, Schifani intervenga”

Il deputato di FdI chiama in causa il governatore della Sicilia

“Chiedo un intervento immediato al presidente della Regione Renato Schifani in merito alla revoca del bando SeeSicily. Quanto accaduto è gravissimo e il nostro governatore, avvocato di professione, sono certo che si schiererà assieme a Fratelli d’Italia per fermare questo gesto insano che rischia di penalizzare gravemente il turismo in Sicilia”.

In questi giorni i dirigenti dell’assessorato regionale al Turismo stanno inviando lettera ad alcuni alberghi siciliani con cui comunicano la rescissione dal contratto sottoscritto per fornire pernottamenti gratis ai turisti nell’ambito del SeeSicily e il deputato di FdI, Carlo Auteri ha deciso di opporsi fortemente a tale decisione chiamando in causa proprio il presidente Schifani.

La Regione aveva acquistato “vuoto per pieno” notti da offrire poi gratuitamente ai turisti che attraverso una piattaforma avessero a propria volta acquistato altri pernottamenti. Ma il dirigente regionale del Turismo Antonio Catrini ha inviato lettere con il decreto di revoca verso chi non ha fornito alcun pernottamento.

“Ma il progetto scade a settembre e siamo in piena stagione estiva – attacca Auteri – quindi questa azione è gravissima non solo sotto il profilo politico ma anche se non soprattutto su quello giuridico, per questo motivo sono certo che il presidente Schifani non ne sappia nulla. Non avrebbe mai potuto avallare una decisione simile, sia come politico, sia come avvocato”.