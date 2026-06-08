Minardo annuncia nuovi coordinamenti anche a Messina e Caltanissetta

AGRIGENTO – Riccardo Gallo non è più il coordinatore provinciale di Forza Italia ad Agrigento. A darne notizia è il commissario regionale degli azzurri, Nino Minardo. Gallo è accusato di corruzione dalla procura di Caltanissetta. I magistrati nisseni indagano sulla gestione del Cefpas, Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario della Regione Siciliana.

Nuovi coordinamenti di Forza Italia ad Agrigento, Messina e Caltanissetta

Minardo, intanto, che ha annunciato nuovi coordinamenti del partito ad Agrigento, Messina e Caltanissetta. “Gallo mi ha comunicato la decisione di autosospendersi dagli incarichi di partito ricoperti ad Agrigento, così come aveva già fatto Michele Mancuso a Caltanissetta – dice Minardo -. Si tratta di una scelta responsabile che consentirà agli interessati di affrontare con la necessaria serenità la propria difesa. Siamo pienamente garantisti e rispettiamo il lavoro della magistratura”.

Il commissario di Forza Italia in Sicilia Nino Minardo

E ancora, rispetto all’indagine che riguarda Gallo: “Attendiamo che venga fatta piena chiarezza, ma non accettiamo che delle indagini diventino il racconto di un intero partito. Forza Italia è una comunità composta da migliaia di amministratori, iscritti e militanti che ogni giorno lavorano nei territori e guardano al futuro della Sicilia”.