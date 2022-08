Riccione, due sorelle travolte e uccise dal un treno Freccia Rossa

La tragedia questa mattina all'alba. Inutili i soccorsi

RICCIONE – Travolte ed uccise da un treno a 15 e 17 anni. La tragedia all’alba di stamattina alla stazione ferroviaria di Riccione dove sono morte così Giulia e Alessia Pisanu, sorelle originarie di Madonna di Castenaso, in provincia di Bologna.

Ancora incerta la dinamica dei fatti, di sicuro l’impatto è stato violentissimo, tanto che per l’identificazione delle ragazze è stato necessario ispezionare il telefonino di una delle due ragazze. All’incidente hanno assistito alcuni passeggeri in attesa del treno.

Secondo alcuni testimoni, una delle due ragazze era ferma sui binari mentre era seduta sulla banchina forse per tentare di aiutare la sorella a risalire sul marciapiede. Non sono servite a salvarle né le urla degli altri viaggiatori né il fischio insistente dell’ETR Freccia Rossa, in arrivo a Riccione da Pescara. Un treno che in condizioni ottimali raggiunge anche i 200 chilometri orari.