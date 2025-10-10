Armi e monete antiche detenute illegalmente, arrestato 44enne

In casa anche del materiale per costruire 'penne pistole'

RIESI (CALTANISSETTA) – I carabinieri di Riesi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 44enne del posto, bracciante agricolo, per i reati di detenzione di armi clandestine, omessa custodia di armi e munizioni e omessa denuncia di munizioni.

A seguito di perquisizione eseguita presso il garage annesso all’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto: una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di 3 proiettili; due “penne pistole” clandestine di fabbricazione artigianale, rispettivamente una calibro 38 e una calibro 22 e 134 proiettili.

Nel corso del controllo sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati materiali e componenti idonei alla produzione artigianale di ulteriori “penne pistole” clandestine e di munizionamento.

Significativo anche il rinvenimento, nella disponibilità del prevenuto, di 22 monete antiche e ulteriori reperti di interesse archeologico, di epoca da accertare, in relazione al cui possesso sono stati avviati gli opportuni approfondimenti.

Le armi, le munizioni e i reperti storici, tutti in buono stato di conservazione, sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Caltanissetta, a disposizione della Procura della Repubblica nissena. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.