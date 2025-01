Si rifiuta di dare soldi, anziano aggredito: è in prognosi riservata

Avvicinato da due giovani che lo hanno preso a calci e pugni

SIRACUSA – Un 72enne di Lentini (Siracusa) è stato aggredito da due giovani e si trova adesso ricoverato in ospedale in prognosi riservata. L’episodio è accaduto in via Libertà, nella zona dello stadio comunale.

L’anziano stava camminando a piedi quando è stato avvicinato da due giovani, che gli hanno chiesto dei soldi. Quando il 72enne si è rifiutato i due si sono scagliati contro l’anziano prendendolo a calci e pugni e facendolo cadere a terra dove ha sbattuto la testa. Immediato il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. Le forze dell’ordine sono alla ricerca dei due malviventi.