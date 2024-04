Rifiuti a Palermo, Rap al lavoro per recuperare dai ritardi pasquali

La mappa degli interventi, rione per rione

PALERMO – La Rap ancora impegnata nel recupero dei ritardi nella raccolta dei rifiuti in città dopo Pasqua e Pasquetta. Stanotte le squadre hanno lavorato su: Piazza Generale Turba, via Gino Marinuzzi, via Emanuele Loi, via Vito Schifani, via Perpignano, via Nina Siciliana, via Corradino di Svevia, via D’Aquino, via Arculeo, in via Latteri, via Macchiarelli, via Giuffrè, via Perez, via Tiro a Segno. Interventi anche in una parte di via San Lorenzo.

Domenica mattina gli operai Rap sono intervenuti con due squadre in via Messina Marine, angolo via Zucchetto, nella stessa via Zucchetto e in via Kolbe. Una squadra è stata impegnata alla Marinella, in via Salgari, via Carlo Collodi, via Giovanni Papini, via Caduti sul Lavoro, via Jack London.

L’intervento in via Salgari

Altre due squadre sono state impegnate in zona Don Orione e in via San Lorenzo e in via Antigone dove si era formata una discarica. All’Albergheria si interverrà entro lunedì mattina con una squadra ad hoc , dove insiste anche un problema di abbandoni di ingombranti.

Le attività di completamento sul quartiere Zisa (rimangono ancora da ripulire via Michele Scoto, via D’Agostino, via Emilio Greco e via Polito) avverranno entro lunedì 8 aprile. Stessa scadenza per le attività di definizione a Bonagia.