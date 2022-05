Rifiuti, al via il porta a porta a Ognina-Picanello

In funzione da domani, saranno rimossi i cassonetti dalle strade

Catania – Domani entra in vigore a Cataniail sistema di raccolta differenziata ‘porta a porta’ nel quartiere Ognina-Picanello sino al congiungimento del Lungomare. L’estensione del piano interessera’ le utenze domestiche e le attivita’ commerciali. Lo rende noto la societa’ ambientale Dusty aggiungendo che domani saranno rimossi tutti i cassonetti. “La raccolta differenziata ‘porta a porta’ – sottolinea la societa’ – dovrà essere fatta seguendo le modalita’ indicate nel calendario anche se sprovvisti dei contenitori e dei sacchetti forniti per la raccolta di alcune frazioni, nelle fasce orarie indicate nel calendario”.