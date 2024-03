Rifiuti, Musumeci: “Incomprensibili le parole di Cantarella”

La nota del capogruppo di Prima l'Italia/Lega

CATANIA – Parole “incomprensibili” e che non rispettano la linea di Prima l’Italia/Lega: è quanto dice Giuseppe Musumeci, capogruppo in consiglio comunale del partito, delle parole dell’ex assessore Fabio Cantarella sulla nomina di Renato Schifani a commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata del sistema di gestione dei rifiuti.

La nota di Giuseppe Musumeci

“Restiamo basiti – scrive Musumeci in un comunicato – dalle affermazioni dell’ex assessore Fabio Cantarella che evidentemente da un po’ di tempo non segue la politica cittadina e regionale. Vorrei allora rinfrescargli la memoria: il gruppo, che mi onoro di guidare in consiglio comunale, si chiama Prima l’Italia-Lega Salvini Premier. La lista che ha corso alle scorse comunali non è mai stata una civica, infatti il simbolo di Prima l’Italia, direttamente collegato al nostro partito, è stato utilizzato a livello nazionale in occasione di varie competizioni elettorali come Cantarella dovrebbe sapere”.

“Le sue dichiarazioni, invece – continua Musumeci – non corrispondono alla posizione della Lega e alla linea ribadita venerdì in occasione della riunione dei vertici convocata dal commissario regionale Claudio Durigon a Catania. Nel corso dell’incontro, a cui ho partecipato con il commissario provinciale Valeria Sudano, abbiamo ribadito il pieno sostegno all’azione amministrativa del sindaco Enrico Trantino”.

“Sul tema specifico dei termovalorizzatori – conclude Musumeci – da sempre cavallo di battaglia della Lega, abbiamo rivendicato il prezioso risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra portato avanti dal nostro partito, dal governo nazionale e dal Presidente Renato Schifani. Alla luce di tutto questo, le parole di Cantarella risultano al gruppo consiliare e agli assessori della Lega assolutamente incomprensibili e non rispecchiano la linea del partito”.