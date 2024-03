Rifiuti, Trantino: “Bene Schifani commissario, ora si faccia presto”

La nomina secondo il sindaco di Catania

CATANIA – “La nomina del presidente della Regione, Renato Schifani, a Commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata del sistema di gestione dei rifiuti, rappresenta una grande opportunità per la Sicilia per chiudere la lunga stagione delle emergenze e delle inquinanti e costose discariche”. Lo ha detto il sindaco di Catania Enrico Trantino a commento dell’investitura operata del Governo Meloni di attribuire poteri commissariali al capo del governo regionale siciliano.

Ora i termovalorizzatori

“Confidiamo nella sagacia e nell’esperienza del presidente della Regione – ha aggiunto Trantino – per operare presto e bene in un settore strategico e delicato, in cui tante difficoltà finora hanno impedito di realizzare moderni impianti di trattamento dei rifiuti e soprattutto i termovalorizzatori di ultima generazione, allineando finalmente l’isola al resto d’Europa”.

“La probabile localizzazione dei due impianti di termovalorizzazione nelle aree di Bellolampo a Palermo e Pantano d’Arci a Catania, inoltre, favorirebbe la riduzione dell’andirivieni dei rifiuti da un capo all’altro dell’isola o addirittura fuori regione, garantendo una maggiore protezione dell’ambiente e della salute pubblica”.